Дізнався в роздягальні. Захисник Динамо перед матчем з Бенфікою став батьком

Ім'я дівчинці Артем і Юліанна ще не придумали
Радісна подія відбулася в сім'ї захисника київського Динамо Артема Шабанова перед матчем Ліги чемпіонів з Бенфікою.
Дружина Юліанна подарувала йому доньку. Маля народилося з вагою 3700 грамів і зростом 58 см.
"Я вже був з командою на НСК "Олімпійський", коли мені повідомили, що я став батьком, – цитує Артема прес-служба Динамо. – Я був в роздягальні і готувався до гри, а вже після матчу дізнався, що все пройшло добре, і сьогодні вранці поїхав знайомитися з дочкою. Дружина з малятком почувають себе добре. Що стосується імені, спочатку, до пологів, зупинилися на Аріані, а тепер думаємо назвати по-іншому, тому остаточної версії поки немає".
З приводу імені Юліанна писала в соціальних мережах:
Мені подобається:
- Юліанна, Уляна, Юлія
- Адріана, Аріана, Аріна, Аріша
- Карина
- Єва
- Мія
- Єсенія
Чоловікові ще подобається:
- Аліна
- Анастасія
- Лєра
Раніше Юліанна розповіла, чому вони так довго тягнули з весіллям і все-таки вирішили його зіграти.