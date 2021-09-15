Дізнався в роздягальні. Захисник Динамо перед матчем з Бенфікою став батьком

Ім'я дівчинці Артем і Юліанна ще не придумали

Радісна подія відбулася в сім'ї захисника київського Динамо Артема Шабанова перед матчем Ліги чемпіонів з Бенфікою.

Дружина Юліанна подарувала йому доньку. Маля народилося з вагою 3700 грамів і зростом 58 см.

"Я вже був з командою на НСК "Олімпійський", коли мені повідомили, що я став батьком, – цитує Артема прес-служба Динамо. – Я був в роздягальні і готувався до гри, а вже після матчу дізнався, що все пройшло добре, і сьогодні вранці поїхав знайомитися з дочкою. Дружина з малятком почувають себе добре. Що стосується імені, спочатку, до пологів, зупинилися на Аріані, а тепер думаємо назвати по-іншому, тому остаточної версії поки немає".

З приводу імені Юліанна писала в соціальних мережах:



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Раніше Юліанна розповіла, чому вони так довго тягнули з весіллям і все-таки вирішили його зіграти.