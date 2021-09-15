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28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
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Спортинг --
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Узнал в раздевалке. Защитник Динамо перед матчем с Бенфикой стал отцом

Андрей Трофимов
15 сентября, 20:05
Когда динамовцы уже готовились выйти на матч Лиги чемпионов защитник клуба Артем Шабанов узнал, что его супруга родила девочку

Имя девочке Артем и Юлианна еще не придумали

Радостное событие произошло в семье защитника киевского Динамо Артема Шабанова перед матчем Лиги чемпионов с Бенфикой.

Жена Юлианна подарила ему дочь. Малышка родилась с весом 3700 граммов и ростом 58 см.

"Я уже был с командой на НСК "Олимпийский", когда мне сообщили, что я стал отцом, – цитирует Артема пресс-служба Динамо. – Я был в раздевалке и готовился к игре, а уже после матча узнал, что все прошло хорошо, и сегодня утром поехал знакомиться с дочерью. Жена с малышкой чувствуют себя хорошо. Что касается имени, изначально, до родов, остановились на Ариане, а теперь думаем назвать по-другому, поэтому окончательной версии пока нет".

По поводу имени Юлианна писала в соцсетях:

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Мужу еще нравится:

  • Алина
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  • Лера

Ранее Юлианна рассказала, почему они так долго тянули со свадьбой и все-таки решили ее сыграть.

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