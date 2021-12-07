Жахлива трагедія: у ДТП загинула юна зірка фігурного катання

Еллі Маттіуццо / Фото: Instagram

Трагедія сталася в суботу ввечері у Сан-Марино, куди дівчина переїхала з Мілана, щоб жити з батьком.

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Юна спортсменка та її молодий чоловік перебували у Fiat 500, коли автомобіль втратив керування, виїхав на зустрічну смугу та врізався у Volkswagen Golf, повідомляє gazzetta.it.

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Фігуристка та її хлопець померла на місці, а водій Volkswagen отримав травми, що не загрожують життю.

У 2019 році Маттіуццо брала участь у чемпіонаті світу серед юніорів із синхронного катання у Швейцарії.

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Одним із хобі спортсменки були автомобільні перегони.

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