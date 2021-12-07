Ужасная трагедия: в ДТП погибла юная звезда фигурного катания

Элли Маттиуццо / Фото: Instagram

Трагедия произошла в субботу вечером в Сан-Марино, куда девушка переехала из Милана, чтобы жить с отцом.

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Юная спортсменка и ее молодой человек находились в Fiat 500, когда автомобиль потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Golf, сообщает gazzetta.it.

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Фигуристка и ее парень скончалась на месте, а водитель Volkswagen получил травмы, не угрожающие жизни.

В 2019 году Маттиуццо участвовала в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии.

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Одним из хобби спортсменки были автомобильные гонки.

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