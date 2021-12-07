10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
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Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Интер --
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Шахтер --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вильярреал --
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Зальцбург --
Севилья --
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Ужасная трагедия: в ДТП погибла юная звезда фигурного катания

Сергей Шаховец
7 декабря, 09:15
18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в результате в дорожно-транспортного происшествия

Элли Маттиуццо / Фото: Instagram

Трагедия произошла в субботу вечером в Сан-Марино, куда девушка переехала из Милана, чтобы жить с отцом.

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Юная спортсменка и ее молодой человек находились в Fiat 500, когда автомобиль потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Golf, сообщает gazzetta.it.

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Фигуристка и ее парень скончалась на месте, а водитель Volkswagen получил травмы, не угрожающие жизни.

В 2019 году Маттиуццо участвовала в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии.

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Одним из хобби спортсменки были автомобильные гонки.

Ранее мы сообщали, что в результате ДТП в Стрыйском районе погиб известный украинский тренер Руслан Мостовой.