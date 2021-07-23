Піде слідом за Берінчиком: друг Макгрегора розкрив майбутнє зірки UFC

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор після відновлення від травми може спробувати себе в новому виді єдиноборств. Ірландцеві приписують інтерес до боїв на голих кулаках

Конор Макгрегор після програного бою / Фото: Reuters

Таким інсайдом поділився майбутній суперник українського боксера Дениса Берінчика Артем Лобов. Лобов так само раніше виступав в UFC, а потім перейшов в лігу кулачних боїв. До речі, Макгрегор більше не вийде в клітку в цьому році. Його відсторонили від турнірів.

"Конора раніше запитували, і він, в принципі, за цю ідею. Він любить порубиться, любить справжні бої, чому б і ні? Зараз це щось нове, воно розвивається, але рухається в правильному напрямку. Той факт, що такі імениті бійці, як Денис Беринчик, переходять сюди і приймають в цьому участь, підтвердження того. Думаю, в майбутньому побачимо Конора в боях на голих кулаках", – наводить слова Лобова Sport24.

Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: поки нічия / Фото: Reuters

24 липня Лобов зустрінеться з Берінчиком в Києві в поєдинку на голих кулаках. Це буде перший бій українця поза боксерського рингу. А ще сьогодні стало відомо, що Беринчик відмовився битися з Моргенштерном.