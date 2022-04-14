Звільнили через походження. Екс-росіянка обурена виключенням зі збірної України

Ольга Абрамова / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора стало відомо, що три натуралізовані росіянки були виключені зі складу збірної України з біатлону. За словами державного тренера з біатлону Євгена Колупаєва – це Ольга Абрамова, Катерина Бех та Оксана Москаленко.

33-річна біатлоністка Ольга Абрамова відреагувала на цю інформацію, опублікувавши пост у Instagram. Спортсменка вважає, що її незаслужено виключили через її походження.

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"Сьогодні з великим подивом прочитала у ЗМІ інформацію про те, що звільнено зі складу зб. України з біатлону через країну свого походження.



З перших днів війни я категорично проти вторгнення в Україну!



Справді, 24 лютого, у перший день війни, перебуваючи на навчально-тренувальному зборі у Сянках, Львівській обл., з незалежних від мене причин я змушена була залишити територію спортивного центру та вирушити до Закарпатської обл. Після чого пройшовши кордон із Угорщиною, я поїхала до своєї півторарічної доньки, яка на той момент була в Росії.



10 років моєї спортивної кар'єри пройшли під українським прапором, 10 років я громадянка України і пишаюся цим! І зараз у мене так само болить серце за всіх людей, які страждають, за всі безневинні жертви і мільйони зруйнованих доль.

Я з жахом спостерігаю за тим, що відбувається з моїм рідним Харковом та Черніговом, як було повністю знищено лижну базу, яка стала для мене другим будинком, як стиралися з лиця землі десятки інших міст по всій Україні.



Але чому тоді зараз, коли нашій країні потрібна єдність та підтримка, ми починаємо якісь внутрішні розбірки та шукаємо зрадників там, де їх немає? Через амбіції однієї людини я не перестала любити цю країну та людей ...



Бажаю всім терпіння, витримки у цей складний час і, звісно, мирного неба над головою!" – написала Абрамова.

Додамо, що в перший день війни Абрамова опублікувала пост, в якому побажала всім "сили", а також "розуму влади, щоб усе це зупинити".

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Раніше біатлоніст збірної України Богдан Цимбал звинуватив президента ФБУ Володимира Бринзака у брехні. За словами спортсмена, Бринзак більше дбав про натуралізованих росіянок, ніж цікавився проблемами українців.