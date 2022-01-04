Усику довелося маскуватися у Києві – йому загрожували вбивством

Усику довелося ховатися у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Усік приїхав подивитися на головну ялинку країни, але своє обличчя йому довелося прикривати захисною маскою. Така ціна слави! Або ж це реакція на погрози вбивства через реванш із Джошуа.

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Разом із боксером по Софійській площі прогулявся президент Usyk17 Promotions Вадим Медведєв, який прикрив обличчя маскою з написом Усик англійською.

Як ми писали раніше, Усик зустрів Новий рік у компанії красуні у сексі-сукні. То була його дружина Катерина. Дівчина, вкоротивши волосся і одягнувши сексуальну білу міні-сукню, змінилася практично до невпізнання.

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А потім, вітаючи українців із роком Тигра, Усік закликав: "Насамперед нам треба бути людьми, а потім нам треба бути тиграми".

Раніше ми писали, що тренера Ф'юрі вистачило на 30 секунд бою з Усиком. Наставник Циганського короля віддав перевагу перегляду всього поєдинку українця приготуванню барбекю.