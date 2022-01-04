3 січня 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед 0
Вулверхемптон 1
5 січня 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усику довелося маскуватися у Києві – йому загрожували вбивством

Андрій Трофімов
4 січня, 22:19
Практично абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик змушений пересуватися столицею України у балаклаві. Без маскування боксер не може відвідати навіть ялинку

Усику довелося ховатися у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Усік приїхав подивитися на головну ялинку країни, але своє обличчя йому довелося прикривати захисною маскою. Така ціна слави! Або ж це реакція на погрози вбивства через реванш із Джошуа.

Читайте також: Щасливі люди! Усик похвалився своїми хоромами (відео)

Реклама

Разом із боксером по Софійській площі прогулявся президент Usyk17 Promotions Вадим Медведєв, який прикрив обличчя маскою з написом Усик англійською.

Як ми писали раніше, Усик зустрів Новий рік у компанії красуні у сексі-сукні. То була його дружина Катерина. Дівчина, вкоротивши волосся і одягнувши сексуальну білу міні-сукню, змінилася практично до невпізнання.

Реклама

А потім, вітаючи українців із роком Тигра, Усік закликав: "Насамперед нам треба бути людьми, а потім нам треба бути тиграми".

Раніше ми писали, що тренера Ф'юрі вистачило на 30 секунд бою з Усиком. Наставник Циганського короля віддав перевагу перегляду всього поєдинку українця приготуванню барбекю.