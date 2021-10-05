Усику і не снилося: оголошені гонорари Ф'юрі і Вайлдера

Усику далеко до Ф'юрі та Вайлдера - за гонорарами / Фото: Reuters
Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер на двох гарантовано зароблять 50 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Essentiallysports.
Читайте також: Ф'юрі: "Мою битву з Усиком визнають такою, що не відбулася"
За даними джерела, гарантований гонорар Тайсона Ф'юрі за бій 9 жовтня в Лас-Вегасі складе 30 мільйонів доларів, а Деонтея Вайлдера – 20 мільйонів доларів.
Крім того, в співвідношенні 60% на 40% на користь Ф'юрі має бути розподілений дохід від продажу платних трансляцій цього поєдинку (PPV).
Нагадаємо, це буде вже третій бій Ф'юрі проти Вайлдера. Перший завершився внічию, другий – перемогою нокаутом у виконанні Ф'юрі.
При цьому з Ф'юрі або Вайлдером уже висловив готовність битися Олександр Усик за титул абсолютного чемпіона світу в суперважах – залежно від того, у кого буде потрібний українцеві пояс.
Правда, для початку Усику потрібно відстояти свої титули в реванші з Ентоні Джошуа.
Додамо, що Усику гонорари, передбачені Ф'юрі і Вайлдеру, і не снилися. Як повідомлялося раніше, гарантований гонорар українця за перший бій з Джошуа мав скласти 4 млн доларів.
"Хотілося б більше, так. Значно більше", – говорив з цього приводу Усик.
Читайте також:
- Мало отримав! Росіянин знову заговорив про реванш із Усиком
- Це буде легкий вечір для Джошуа: тренер російського чемпіона знає, як побити Усика
- Усик зводив Джошуа до школи! Цікаве зізнання промоутера
- Друг Путіна впевнений, що Усик програє другий бій Джошуа
- Не популярний! Промоутер Ломаченка виніс вирок Усику
- Не знають, чий Крим, але Усика вмовили: боксер швидко прийняв пропозицію скандальних сестер