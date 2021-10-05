Усику и не снилось: объявлены гонорары Фьюри и Уайлдера

Усику далеко до Фьюри и Уайлдера - по гонорарам / Фото: Reuters

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер на двоих гарантированно заработают 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает Essentiallysports.

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По данным источника, гарантированный гонорар Тайсона Фьюри за бой 9 октября в Лас-Вегасе составит 30 миллионов долларов, а Деонтея Уайлдера – 20 миллионов долларов.

Кроме того, в соотношении 60% на 40% в пользу Фьюри должен быть распределен доход от продажи платных трансляций этого поединка (PPV).

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Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября / Фото: Twitter

Напомним, это будет уже третий бой Фьюри против Уайлдера. Первый завершился вничью, второй – победой нокаутом в исполнении Фьюри.

При этом с Фьюри либо Уайлдером уже выразил готовность драться Александр Усик за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах – в зависимости от того, у кого будет недостающий украинцу пояс.

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Правда, для начала Усику нужно отстоять свои титулы в реванше с Энтони Джошуа.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Добавим, что Усику гонорары, предусмотренные Фьюри и Уайлдеру, и не снились. Как сообщалось ранее, гарантированный гонорар украинца за первый бой с Джошуа должен был составить 4 млн долларов.

"Хотелось бы больше, да. Гораздо больше", – говорил по этому поводу Усик.