Усика вирубив Беринчик: незбагненна сенсація

Олександр Усик і Денис Берінчик / Фото: Getty Images, Instagram

Олександр Усик та Денис Берінчик билися, ще будучи аматорами та партнерами у збірній України. Легкий Беринчик струсонув важкого Усика.

Про це розповів у Instagram хейтер Олександра Усика – український боксер Іван Редкач, який давно живе у США.

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"Знаю, Ден Усика п****нув – зірки ловив на зборах. До ворожки не ходи, добре пам'ятаю. У аматорах справа була", – написав Редкач.

Олександр Усік / Фото: Instagram

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Нагадаємо, на Олімпіаді-2012 Усик виграв золото у категорії до 91 кг, а Берінчик взяв срібло у вазі 64 кг.

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Про давню бійку Усика та Берінчика Редкач згадав, відреагувавши на заяву катмена Олександра Усика Расса Анбера про те, що Усик готовий побитися з Канело, що піднявся із середньої ваги до крузервейту.

"Юсік, навіщо тобі Канело? Давай уже з кумом (Василем Ломаченком). Вага – 20 кг вниз, 20 кг вгору – ролі не грає. Або давай з Берінчиком", – уколов Усика Редкач.

Олександр Усик і Іван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

Раніше ми писали, що Усику набридло битися з людьми. У Буковелі Олександр провів сутичку зі сніговою гарматою.