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Усика вырубил Беринчик: непостижимая сенсация

Андрей Трофимов
10 января, 12:16
О неизвестной странице в карьере Александра Усика рассказал его хейтер Иван Редкач – по словам последнего, нынешнему супертяжу хорошенько досталось от легковеса Дениса Беринчика

Александр Усик и Денис Беринчик / Фото: Getty Images, Instagram

Александр Усик и Денис Беринчик дрались, еще будучи аматорами и партнерами по сборной Украины. Легкий Беринчик потряс тяжелого Усика.

Об этом рассказал в Instagram хейтер Александра Усика – украинский боксер Иван Редкач, давно проживающий в США.

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"Знаю, Ден Усика п****нул – звезды ловил на сборах. К гадалке не ходи, хорошо помню. В любителях дело было", – написал Редкач.

Александр Усик / Фото: Instagram

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Напомним, на Олимпиаде-2012 Усик выиграл золото в категории до 91 кг, а Беринчик взял серебро в весе 64 кг.

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О давней драке Усика и Беринчика Редкач вспомнил, отреагировав на заявление катмена Александра Усика Расса Анбера о том, что Усик готов подраться с Канело, поднявшимся из среднего веса в крузервейт.

"Юсик, х*ли тебе Канело? Давай уже с кумом (Василием Ломаченко). Вес – 20 кг вниз, 20 кг вверх – роли не играет. Или давай с Беринчиком", – уколол Усика Редкач.

Александр Усик и Иван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

Ранее мы писали, что Усику надоело драться с людьми. В Буковеле Александр сразился со снежной пушкой.