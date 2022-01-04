Усика проміняв на посміховисько! Ф'юрі залишає бокс

Ф'юрі йде від Усика до реслера / Фото: Reuters

Наступним суперником Тайсона Ф'юрі буде не Ділліан Вайт, не Олександр Усик і не Деонтей Вайлдер. Циганський король має намір тимчасово покинути бокс, але, щоб про нього не забули, проведе поєдинок WWE-промоушену проти Брока Леснара.

Про це повідомляє NYFights.

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WWE (World Wrestling Entertainment) – компанія з проведення турнірів з реслінгу – ефектних бійок, хід та результати яких плануються заздалегідь. Уболівальники реального боксу називають шоу WWE посміховиськом.

Американцю Броку Леснару на прізвисько Звір, який може стати суперником Тайсона Фьюрі у рестлінгу, 44 роки. Він колишній боєць змішаного стилю, борець та гравець в американський футбол.

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Зріст Леснара – 190 см (у Ф'юрі – 206 см), вага – 130 кг (у Тайсона – 126 кг).

Ф'юрі вже пообіцяв "прикінчити Леснара за 30 секунд".

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НАВІЩО Ф'ЮРІ РЕСЛІНГ

Тяжба Тайсона Ф'юрі з Ділліаном Вайтом стосовно розподілу гонорарів затягується. Найвірогідніше, вони не поб'ються до квітня.

Щоб народ не забув про Тайсона, Ф'юрі і збирається побитися у WWЕ – і грошей заробить, і світовій аудиторії про себе нагадає.

Не виключено, про про бій Ф'юрі – Леснар оголосять вже найближчої п'ятниці.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Нагадаємо, у Ф'юрі вже є досвід поєдинків у реслінгу. 2019 року у Саудівській Аравії Тайсон здолав американського бороданя Брона Строумена, якого перед боєм обзивав "безхатченком". За те шоу Ф'юрі отримав 15 млн доларів.

/ Фото: Twitter