Усика променял на посмешище! Фьюри покидает бокс

Фьюри уходит от Усика к рестлеру / Фото: Reuters

Следующим соперником Тайсона Фьюри будет не Диллиан Уайт, не Александр Усик и не Деонтей Уайлдер. Цыганский король намерен временно покинуть бокс, но, чтобы о нем не забыли, проведет поединок WWE-промоушена против Брока Леснара.

Об этом сообщает NYFights.

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WWE (World Wrestling Entertainment) – компания по проведению турниров по рестлингу – эффектным дракам, ход и результаты которых планируются заранее. Болельщики реального бокса называют шоу WWE посмешищем.

Американцу Броку Леснару по прозвищу Зверь, который может стать соперником Тайсона Фьюри в рестлинге, 44 года. Он бывший боец смешанного стиля, борец и игрок в американский футбол.

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Рост Леснара – 190 см (у Фьюри – 206 см), вес – 130 кг (у Тайсона – 126 кг).

Фьюри уже пообещал "прикончить Леснара за 30 секунд".

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ЗАЧЕМ ФЬЮРИ РЕСТЛИНГ

Тяжба Тайсона Фьюри с Диллианом Уайтом по поводу распределения гонораров затягивается. Скорее всего, они не подерутся до апреля.

Чтобы народ не забыл о Тайсоне, Фьюри и собирается подраться в WWЕ – и денег заработает, и мировой аудитории о себе напомнит.

Не исключено, о бое Фьюри – Леснар объявят уже в ближайшую пятницу.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Напомним, у Фьюри уже есть опыт поединков в рестлинге. В 2019 году в Саудовской Аравии Тайсон одолел американского бородача Брона Строумэна, которого перед боем обзывал "бомжом". За то шоу Фьюри получил 15 млн долларов.

Тайсон Фьюри vs Брон Строумэн / Фото: Twitter