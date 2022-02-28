Усик записався в тероборону: тепер у Росії не залишилося шансів!

Усик вступив в тероборону / Фото: Колаж: Сьогодні

Усик зрозумів, що звернення до "братів" не діють, тому перейшов від слів до справи. Боксер записався у територіальну оборону.

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Раніше Усик крізь сльози звернувся до співвітчизників і зізнався, що гордий бути українцем. А також висловив свою позицію щодо окупанта.

Перед цим Усик закликав росіян не пускати в Україну своїх військових, якщо вони вважають українців братами.

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