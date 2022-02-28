8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Усик записався в тероборону: тепер у Росії не залишилося шансів!

Олександр Трикіша
28 лютого, 13:00
Український боксер Олександр Усик вступив у територіальну оборону і захищатиме рідну країну від російських загарбників

Усик вступив в тероборону / Фото: Колаж: Сьогодні

Усик зрозумів, що звернення до "братів" не діють, тому перейшов від слів до справи. Боксер записався у територіальну оборону.

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Раніше Усик крізь сльози звернувся до співвітчизників і зізнався, що гордий бути українцем. А також висловив свою позицію щодо окупанта.

Перед цим Усик закликав росіян не пускати в Україну своїх військових, якщо вони вважають українців братами.

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