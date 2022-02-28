Усик записался в тероборону: теперь у России не осталось шансов!

Усик вступил в тероборону / Фото: Коллаж: Сегодня
Усик понял, что обращения к "братьям" не действуют, поэтому перешел от слов к делу. Боксер записался в территориальную оборону.
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Ранее Усик сквозь слезы обратился к соотечественникам и признался, что горд быть украинцем. А также выразил свою позицию относительно оккупанта.
Перед этим Усик призвал россиян не пускать в Украину своих военных, если они считают украинцев братьями.
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