8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Усик записался в тероборону: теперь у России не осталось шансов!

Александр Трикиша
28 февраля, 13:00
Украинский боксер Александр Усик вступил в территориальную оборону и будет защищать родную страну от российских захватчиков

Усик вступил в тероборону / Фото: Коллаж: Сегодня

Усик понял, что обращения к "братьям" не действуют, поэтому перешел от слов к делу. Боксер записался в территориальную оборону.

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Ранее Усик сквозь слезы обратился к соотечественникам и признался, что горд быть украинцем. А также выразил свою позицию относительно оккупанта.

Перед этим Усик призвал россиян не пускать в Украину своих военных, если они считают украинцев братьями.

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