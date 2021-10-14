Усик у прольоті: Ф'юрі заговорив про завершення кар'єри

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters

За словами Тайсона Ф'юрі, який минулої суботи побив Деонтея Вайлдера, у нього залишився ще один поєдинок за контрактом із промоутерською компанією Top Rank і телеканалом ESPN, а потім він може піти на пенсію.

"Я не знаю, що станеться. У мене залишився один бій за контрактом з Top Rank і ESPN. Подивимося, що буде далі, але зараз я не думаю про бокс. Не знаю, скільки боїв у мене залишилося, так само як не знаю, чи потрібно мені далі битися. Я не можу сказати, що нас чекає в майбутньому".

"Єдина мотивація, яка є у мене зараз, так це прокинутися вранці, трохи потренуватися і насолоджуватися днем".

"У мене більше немає цілей у боксі. Я все зробив і все виграв. Я єдиний, хто домігся таких результатів. Я завжди буду чемпіоном WBC, WBA, WBO, IBF, Ring Magazine. Це буде записано в історії ", – сказав непереможний Ф'юрі, слова якого наводить Fightnews.

Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, офіційно Тайсон Ф'юрі має тільки пояс WBC. Решту титулів він добув в 2015-му, здолавши Володимира Кличка. Але пвтратив їх, відмовившись через депресію від реваншу з Володимиром. І зараз вони належать Олександру Усику.

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Утім, як каже батько Циганського короля, Тайсон Ф'юрі вважає пояси Усика своїми, оскільки не програв їх у рингу.

Реклама

Ф'юрі і Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Очікувалося, що після перемоги над Вайлдером Ф'юрі проведе захист поясу WBC в поєдинку з переможцем бою Вайт – Валлін (вони поб'ються 30 жовтня), а потім зустрінеться за звання абсолютного чемпіона світу з найкращим у реванші Усик – Джошуа.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Реклама

Однак, як бачимо, є ризик, що задоволення побитися з собою переможцю реваншу Усик – Джошуа Циганський король вже не надасть.