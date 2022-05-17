Усик дізнався скільки в нього є часу, щоб забрати пояс у Ф'юрі

Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, як розвиватиметься доля чемпіонського титулу в надважкій вазі, якщо Тайсон Ф'юрі не змінить свого рішення. У квітні Ф'юрі нокаутував Уайта та оголосив про завершення кар'єри.

Сулейман має намір дати Ф'юрі достатньо часу, щоб вирішити: він залишає пояс або захищатиме титул.

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"У нас є рік, щоб провести наступний обов'язковий бій. У цей момент ми чекатимемо на рішення Тайсона Ф'юрі. А потім, можливо, проведемо турнір за звання чемпіона світу", – заявив Сулейман.

Додамо, що пояса WBC не вистачає українському боксеру Олександру Усику для звання абсолютного чемпіона світу. У вересні 2021 року він переміг у титульному бою британця Ентоні Джошуа, ставши чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF.

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Українець хотів провести об'єднавчий бій проти Ф'юрі, але сторони так і не змогли погодити перенесення поєдинку з Джошуа. Влітку відбудеться реванш Усик – Джошуа. Переможець може битися із Тайсоном за всі титули.

Якщо ж Ф'юрі залишить пояс WBC вакантним, то дістатися до нього Усику буде дуже складно. Доведеться чекати довгий час, коли з'явиться новий чемпіон і погодиться на поєдинок.