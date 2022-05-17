Усик узнал сколько у него есть времени, чтобы забрать пояс у Фьюри

Александр Усик vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, как будет развиваться судьба чемпионского титула в супертяжелом весе если Тайсон Фьюри не изменит своего решение. В апреле Фьюри нокаутировал Уайта и объявил о завершении карьеры.

Сулейман намерен дать Фьюри достаточно времени, чтобы решить: он оставляет пояс или будет защищать титул.

Реклама

"У нас есть год, чтобы провести следующий обязательный бой. В этот момент мы будем ждать решения Тайсона Фьюри. А затем, возможно, проведем турнир за звание чемпиона мира", – заявил Сулейман.

Добавим, что пояса WBC не хватает украинскому боксеру Александру Усику для звания абсолютного чемпиона мира. В сентябре 2021 года он победил в титульном бою британца Энтони Джошуа, став чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.

Реклама

Украинец хотел провести объединительный бой против Фьюри, но стороны так и не смогли согласовать перенос поединка с Джошуа. Летом состоится реванш Усик – Джошуа. Победитель может драться с Тайсоном за все титулы.

Если же Фьюри оставит пояс WBC вакантным, то добраться до него Усику будет крайне сложно. Придется ждать долгое время, когда появится новый чемпион и согласится на объединительный поединок.