Усик влаштував бійку в Буковелі: його змели за 10 секунд (відео)

Усика вистачило на 10 секунд "бою" / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександру Усику, котрий у вересні здолав Ентоні Джошуа, вже нецікаво битися з людьми.

На гірськолижному курорті Буковель, куди днями приїхав український володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі, відбулося небувале протистояння – Олександр Усик проти снігової гармати.

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Стихія vs Стихія – так описав безпрецедентну бійку у себе в сторіз Олександр.

Пристрій для виробництва штучного снігу зі страшною силою видував білу масу, а Усик наосліп йшов назустріч цьому божевільному сніговому потоку, розмахуючи кулаками.

Перемогла снігова гармата, яка змела боксера за 10 секунд.

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Раніше "британський Кличко" назвав лише двох людей, здатних перемогти Усика. На думку колишнього чемпіона Англії Девіда Прайса, впоратися з Олександром до снаги лише Тайсону Ф'юрі та Джо Джойсу.

Ф'юрі, Усик і Джойс / Фото: Колаж: Сьогодні

Дивіться, як у вересні Усик здолав Джошуа