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Усик устроил драку в Буковеле: его смели за 10 секунд (видео)

Олег Люлька
8 января, 15:38
Такого поединка в исполнении знаменитого украинского боксера мир еще не видел

Усика хватило на 10 секунд "боя" / Фото: Коллаж: Сегодня

Александру Усику, в сентябре одолевшему Энтони Джошуа, уже неинтересно биться с людьми.

На горнолыжном курорте Буковель, куда на днях приехал украинский обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, состоялось небывалое противостояние – Александр Усик против снеговой пушки.

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Стихия vs Стихия – так описал беспрецедентную драку у себя в сториз Александр.

Устройство для производства искусственного снега со страшной силой выдувало белую массу, а Усик вслепую шел навстречу этому безумному снеговому потоку, размахивая кулаками.

Победила снеговая пушка, которая смела боксера аккурат за 10 секунд.

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Ранее "британский Кличко" назвал лишь двух людей, способных победить Усика. По мнению бывшего чемпиона Англии Дэвида Прайса, справиться с Александром по силам лишь Тайсону Фьюри и Джо Джойсу.

Фьюри, Усик и Джойс / Фото: Коллаж: Сегодня

Смотрите, как в сентябре Усик одолел Джошуа