Небезпечно: Усик під'їхав до Зеленського та Коломойського

Лави знаменитостей, що відпочивають у Буковелі, поповнив найкращий український спортсмен минулого року Олександр Усик

Усик у Буковелі / Фото: Instagram

Олександр Усик змінив балаклаву, у якій на Новий рік розгулював центром Києва, на гірськолижний шолом.

Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі з дружиною Катериною приїхав відпочити до Буковеля.

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Нагадаємо, напередодні у готелі цього гірськолижного курорту президент України Володимир Зеленський несподівано "підселився" до Ігоря Коломойського.

Президент поїхав на відпочинок на новорічні свята / Фото: Колаж: Сьогодні

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Судячи з усього, Усик дозволив собі кілька спусків, що дуже небезпечно – травми перед весняним реваншем з Ентоні Джошуа йому не потрібні. Але, мабуть, боксер упевнений у своїх силах і у зимових видах спорту.

До речі, у Василя Слободяна, який виклав у Instagram спільне з Усиком фото в Буковелі, жартома запитали друзі в коментарях:

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"Сподіваюся, перевірив йому прес?"

"Аха. Ні..." – відповів той.

Раніше ми писали, що від Усика та Ломаченка вимагають пояснень стосовно секс-скандалу зі священиком. Діставати кумів у Мережі з новою силою взявся Іван Редкач.