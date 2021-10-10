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Усик танцює, Ф'юрі співає – оце був би дует

Олександр Трикіша
10 жовтня, 14:20
Британський боксер Тайсон Ф'юрі відсвяткував перемогу над американцем Деонтеєм Вайлдером виконанням пісні в фірмовому стилі прямо в рингу

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді, а до цього обидва боксери по два рази побували в нокдауні.

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Після завершення поєдинку Ф'юрі дав коментар прямо в рингу, а завершити його вирішив традиційним виконанням пісні. На цей раз британець вибрав пісню американського співака Марка Кона Walking in Memphis.

Після попередньої перемоги Ф'юрі заспівав відомий американський хіт 1970-х Miss American Pie Дона Макліна.

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А ще до цього Ф'юрі співав для Володимиру Кличку. Британець виконав відомий хіт 80-х Wind beneath my wings.

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Уявляєте, що буде творитися в рингу, якщо Ф'юрі таки битиметься з Олександром Усиком. Українець після перемоги над Ентоні Джошуа танцював гопак. Оце був би дует!

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