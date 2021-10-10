Усик танцует, Фьюри поет – вот это был бы дуэт

Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде, а до этого оба боксера по два раза побывали в нокдауне.

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После завершения поединка Фьюри дал комментарий прямо в ринге, а завершить его решил традиционным исполнением песни. На этот раз британец выбрал песню американского певца Марка Кона Walking in Memphis.

После предыдущей победы Фьюри спел известный американский хит 1970-х Miss American Pie Дона Маклина.

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А еще до этого Фьюри пел для Владимира Кличко. Британец исполнил известный хит 80-х Wind beneath my wings.

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Представляете, что будет твориться в ринге, если Фьюри таки сразится с Александром Усиком. Украинец после победы над Энтони Джошуа танцевал гопак. Вот это был бы дуэт!