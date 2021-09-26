25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик станцював гопак після перемоги над Джошуа: відео

Олег Люлька
26 вересня, 02:06
Сенсаційну перемогу над Ентоні Джошуа Олександр Усик відсвяткував так само, як і золото Олімпіади-2012, здобуте в тому ж Лондоні

Усик святкує перемогу над Джошуа

Після перемоги над Ентоні Джошуа Олександр Усик дав волю емоціям і на рингу лондонського стадіону "Тоттенгем" станцював гопак з українським прапором у руках!

Читайте також: Сьогодні ви побачили не найкращого Усика: перші слова українця після перемоги над Джошуа

Реклама

Реклама

Нагадаємо, Усик заволодів чемпіонськими поясами WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі, здолавши Джошуа одноголосним рішенням суддів – 117:112, 116:112, 115:113.

Символічно, що гопаком Усик раніше відзначив і золото лондонської Олімпіади-2012, де він став чемпіоном у вазі до 91 кг, а Джошуа – понад 91 кг.

Реклама

Читайте також:

Реклама