Усик станцював гопак після перемоги над Джошуа: відео

Усик святкує перемогу над Джошуа

Після перемоги над Ентоні Джошуа Олександр Усик дав волю емоціям і на рингу лондонського стадіону "Тоттенгем" станцював гопак з українським прапором у руках!

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Нагадаємо, Усик заволодів чемпіонськими поясами WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі, здолавши Джошуа одноголосним рішенням суддів – 117:112, 116:112, 115:113.

Символічно, що гопаком Усик раніше відзначив і золото лондонської Олімпіади-2012, де він став чемпіоном у вазі до 91 кг, а Джошуа – понад 91 кг.