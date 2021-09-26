Усик станцевал гопак после победы над Джошуа: улетное видео

Усик празднует победу над Джошуа

После победы над Энтони Джошуа Александр Усик дал волю эмоциям и на ринге лондонского стадиона "Тоттенхэм" станцевал гопак с украинским флагом в руках!

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Напомним, Усик завладел чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, одолев Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113.

Символично, что гопаком Усик ранее отметил и золото лондонской Олимпиады-2012, где он стал чемпионом в весе до 91 кг, а Джошуа – свыше 91 кг.