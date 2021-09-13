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Усик приховує свою силу. Ф'юрі запідозрив українця в махінаціях

Андрій Трофімов
13 вересня, 14:27
Знаменитий британський боксер вважає, що Олександр Усик навмисно не викладався у попередніх поєдинках, щоб ввести в оману більш іменитих суперників

Ф'юрі вважає, що українця недооцінюють

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі підозрює, що Олександр Усик набагато сильніший, ніж здається.

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Ф'юрі допускає, що українець не показав свій максимум у поєдинках проти Уїзерспуна і Чісори, щоб ввести в оману більш іменитих суперників.

"В останніх двох боях я побачив від Усика не так вже й багато. Але потім я трохи подумав про це. Можливо, він не показує нам все, на що здатний. Можливо, він бавився з суперниками на кшталт Чісори і Уїзерспуна. Можливо, він не намагався достроково перемогти в цих поєдинках", – заявив Ф'юрі.

"Мене терзають підозри, що Усик кращий, ніж здається. Що в ніч, коли він відчує необхідність добре виступити, він це зробить, як і я. Я можу видати поганий бій з "мішком", але коли б'юся з кращими в світі, я проводжу з ними хороші поєдинки".

Нагадаємо, що чемпіонський бій між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком відбудеться 25 вересня на стадіоні Тоттенгема в Лондоні.

У букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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