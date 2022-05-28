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Ірландія --
4 червня 19:00
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4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
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Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
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Усик росіянин чи поляк? Екс-чемпіон світу осоромився перед журналістами

Сергій Шаховець
28 травня, 00:11
Легендарний боксер 90-х Френк Бруно потрапив у безглузду ситуацію, коли давав експертний прогноз на поєдинок Усик-Джошуа

Легендарний Френк Бруно не зміг згадати, яку країну представляє Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Один з найкращих британських супертяжів в історії боксу Френк Бруно вирішив зробити слушну пораду Ентоні Джошуа, як перемогти в реванші Олександра Усика. Але екс-чемпіон світу зганьбився, коли почав згадувати, яку країну представляє наш боксер.

"Я все ще не можу зрозуміти, як побити Усика. Не можу сказати, як побити його. Ентоні залишив відкриті питання – чи може він тримати удар?

Усик дуже потужний. Я бачив, як він відлупцював іншого супертяжа. Я не знаю, чи він росіянин чи поляк? Звідки він?

Він хороший боєць, але він не природний супертяж. Якщо Джошуа поєднає все разом, він його переможе", – заявив Бруно в інтерв'ю iFL TV.

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Френку Бруно зараз 60 років. У 1995-96 він був чемпіоном світу за версією WBC. Боксер має світовий рекорд за кількістю нокаутів у виграних поєдинках (95%).

Зазначимо, що реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися 23 липня. Швидше за все бій відбудеться на Близькому Сході.

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До речі, допомагати Олександру у підготовці до бою буде конголезький боксер Мартін Баколе Ілунга. Він уже спарингував українця перед першим боєм із Джошуа і ним залишилися задоволені.

Усик і Мартін Баколе знову зустрінуться / Фото: Колаж: Сьогодні