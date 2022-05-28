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Усик русский или поляк? Экс-чемпион мира оконфузился перед журналистами

Сергей Шаховец
28 мая, 00:11
Легендарный боксер 90-х Фрэнк Бруно попал в нелепую ситуацию, когда давал экспертный прогноз на поединок Усик-Джошуа

Легендарный Фрэнк Бруно не смог вспомнить, какую страну представляет Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Один из лучших британских супертяжей в истории бокса Фрэнк Бруно решил сделать дельный совет Энтони Джошуа, как победить в реванше Александра Усика. Но экс-чемпион мира опозорился, когда начал вспоминать, какую страну представляет наш боксер.

"Я все еще не могу понять, как избить Усика. Не могу сказать, как избить его. Энтони оставил открытые вопросы – может ли он держать удар?

Усик очень-очень мощный. Я видел, как он отлупил другого супертяжа. Я не знаю, он русский или поляк? Откуда он?

Он хороший боец, но он не естественный супертяж. Если Джошуа соединит все вместе, он его победит", – заявил Бруно в интервью iFL TV.

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Фрэнку Бруно сейчас 60 лет. В 1995-96 он был чемпионом мира по версии WBC. Боксер обладает мировым рекордом по количеству нокаутов в выигранных поединках (95%).

Отметим, что реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состоятся 23 июля. Скорее всего, бой состоится на Ближнем Востоке.

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К слову, помогать Александру в подготовке к бою будет конголезский боксер Мартин Баколе Илунга. Он уже спарринговал украинца перед первым боем с Джошуа и им остались довольны.

Усик и Мартин Баколе опять встретятся / Фото: Коллаж: Сегодня