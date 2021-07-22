Усик розіб'є кабіну Джошуа. Друг українця проїхався по британцеві

Берінчик ставить на Усика в бою з Джошуа / Фото: Instagram
Знаменитий український боксер, володар пояса WBO International Денис Беринчик назвав Ентоні Джошуа "робленим" олімпійським чемпіоном-2012 і висловив упевненість, що Олександр Усик впорається з британцем в бою 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур".
"У 2011 році дивився поєдинки Джошуа в Баку на чемпіонаті світу, і там його, звичайно, протягували. Ми зрозуміли, що він буде олімпійським чемпіоном. На Іграх-2012 його теж протягували. У деяких боях його розбивали, але, на жаль, судді дивилися в його бік, і йому "приліпили" олімпійську медаль"
"Звісно, Джошуа здолав Володимира Кличка, володіє чемпіонськими поясами (WBO/WBA/IBF/IBO), це буде важка робота для Усика. Але ми за наших, будемо вболівати за Олександра, за його техніку, пересування. Я думаю, Усик йому кабіну розіб'є", – наводить слова Дениса Берічніка XSport
Олександр Усик vs Ентоні Джошуа / Фото: Twitter
Нагадаємо, на Олімпіаді-2012 в Лондоні Усик став чемпіоном в категорії до 91 кг, Джошуа – понад 91 кг.
За умовами контракту на бій Усик – Джошуа 25 вересня, в разі перемоги українця відбудеться реванш.
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