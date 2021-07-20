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Джошуа так просто не віддасть Усику пояси. Стали відомі деталі контракту

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 липня, 20:49
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25 вересня в Лондоні пройде чемпіонський бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. Історія буде мати продовження, якщо переможе український боксер
Олександр Красюк та Олександр Усик
Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа захищатиме свої титули 25 вересня в Лондоні. На стадіоні Тоттенгема він зустрінеться з колишнім абсолютним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком. Сьогодні боксери підписали контракт на бій.

У разі перемоги Усика історія матиме продовження. "У контракті прописаний пункт по реваншу в разі перемоги Олександра", – цитує "Трибуна" промоутера українця Олександра Красюка.

Ми вже повідомляли, що організатори представили промо поєдинку. Воно йде під заголовком битва олімпійських чемпіонів.

Читайте також: Джошуа занервував: Папаченко погодився готувати Усика до чемпіонського бою

Олександр Усик став переможцем Ігор саме в Лондоні, втім, як і Джошуа. У 2012 році українець виграв "золото" в категорії до 91 кг, британець став першим в категорії понад 91 кг.

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