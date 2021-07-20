Головному бою року бути! Усик підписав контракт на бій з Джошуа

25 вересня український супертяж зустрінеться на рингу з британцем Ентоні Джошуа в поєдинку за чемпіонські титули WBA, WBO і IBF

Постер бою Усик - Джошуа / Фото: Инстаграм

34-річний український боксер суперважкої ваги Олександр Усик дочекався свого шансу поборотися за титул чемпіона світу. 25 вересня в Лондоні наш співвітчизник поб'ється з британцем Ентоні Джошуа, що володіє поясами WBA, WBO і IBF.

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Поєдинок відбудеться на стадіоні Тоттенгем Хотспур, що вміщає близько 62 тисяч глядачів.

Ентоні Джошуа на своїй сторінці в Instagram так прокоментував майбутній бій: "25 вересня я зійду з трону, щоб провести бій".

Нагадаємо, останній бій Усик провів 31 жовтня 2020 року, перемігши одноголосним рішенням суддів досвідченого британця Дерека Чісору. Всього на професійному рингу 34-річний українець провів 18 поєдинків, всі виграв, причому 13 завершив достроково.

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Джошуа на три роки молодший за Усика, але має за спиною набагато більше досвіду виступів у професіоналах. Він встиг провести 25 поєдинків, в яких здобув 24 перемоги, 22 нокаутом. Єдиний бій Ентоні програв мексиканцю Енді Руїсу в 2019 році, але потім успішно взяв реванш.

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