Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Головному бою року бути! Усик підписав контракт на бій з Джошуа

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
20 липня, 18:48
Копіювати лінк
25 вересня український супертяж зустрінеться на рингу з британцем Ентоні Джошуа в поєдинку за чемпіонські титули WBA, WBO і IBF
Постер бою Усик - Джошуа
Постер бою Усик - Джошуа / Фото: Инстаграм

34-річний український боксер суперважкої ваги Олександр Усик дочекався свого шансу поборотися за титул чемпіона світу. 25 вересня в Лондоні наш співвітчизник поб'ється з британцем Ентоні Джошуа, що володіє поясами WBA, WBO і IBF.

Читайте також:Усик – серйозна загроза для суперважкого дивізіону: несподіваний комплімент Ф'юрі

Поєдинок відбудеться на стадіоні Тоттенгем Хотспур, що вміщає близько 62 тисяч глядачів.

Ентоні Джошуа на своїй сторінці в Instagram так прокоментував майбутній бій: "25 вересня я зійду з трону, щоб провести бій".

Нагадаємо, останній бій Усик провів 31 жовтня 2020 року, перемігши одноголосним рішенням суддів досвідченого британця Дерека Чісору. Всього на професійному рингу 34-річний українець провів 18 поєдинків, всі виграв, причому 13 завершив достроково.

Читайте також:Джошуа занервував: Папаченко погодився готувати Усика до чемпіонського бою

Джошуа на три роки молодший за Усика, але має за спиною набагато більше досвіду виступів у професіоналах. Він встиг провести 25 поєдинків, в яких здобув 24 перемоги, 22 нокаутом. Єдиний бій Ентоні програв мексиканцю Енді Руїсу в 2019 році, але потім успішно взяв реванш.

Олександр Усик підписує контракт на бій з Джошуа

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти