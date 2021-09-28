"Усик здолає і Ф'юрі, якщо ...": тренер українця назвав головну помилку в бою з Джошуа

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters

Після сенсаційної перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа перший тренер українця Сергій Лапін зробив прогноз на реванш з Ей-Джеєм, а також на потенційний поєдинок Усика з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважах.

"Чи додасть Джошуа до реваншу з Усиком? У Джошуа своя школа, і він свою школу показав, – заявив Лапін каналу Разрешите вас перебить. – І більше, ніж він показав, він навряд чи покаже, тому що школа є школа".

Усик переміг Джошуа / Фото: Getty Images

"Тайсона Ф'юрі Усик обов'язково здолає. Ф'юрі значно повільніший за Джошуа. У Сані є чудова риса – він розумний. І найголовніше – він швидкий. Дихає, як паровоз, рухається, як паровоз".

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Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

"І ось ці всі недоліки ми приберемо – коли Усик входив у ближній бій, він тримав Джошуа. Хоча руки у нього коротші і він міг сміливо обробляти британця. Джошуа уявляв, що зараз буде бомбування, але Саньок чомусь не бив, а тримав. Хоча руки коротші, були знизу – міг сміливо пробивати по животу".

Усик декласував Джошуа / Фото: Getty Images

"Із Ф'юрі це обов'язково треба буде робити. Ф'юрі – така нескладашка, і з ним робота саме в ближньому бою буде дуже потрібна. У Ф'юрі, коли до нього підходять, він починає з розмаху кидати руки. Це може травмувати, він може передпліччям вдарити, ліктем. Тому, заходячи з ним у ближній бій, потрібно не боротися, а пробивати і йти за руку".

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Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

"Якщо з Ф'юрі Усик буде так само боротися, як з Джошуа, то зазнає травми", – попереджає Лапін.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що Олександр Усик хотів би провести реванш з Ентоні Джошуа на НСК "Олімпійський" в Києві.

Однак, за словами Олександра, для нього це не принципово. "Хоч у космосі", – каже українець.

При цьому, за словами промоутера Ей-Джея Едді Гірна, з фінансової точки зору найбільш вигідним буде проведення реваншу Усик – Джошуа у Великій Британії.