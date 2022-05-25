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Усик проведе бій у Києві? Промоутер зробив багатообіцяючу заяву

Анатолій Дерека
25 травня, 18:58
Олександр Красюк упевнений, що після перемоги над російськими фашистами Олександр Усик проведе поєдинок на НСК "Олімпійський"

Усик і НСК "Олімпійський" / Фото: Reuters

Вже скоро Олександр Усік має провести бій-реванш проти Ентоні Джошуа. Минулого року українець здолав британця в Лондоні і став чемпіоном світу за версією WBO, IBF, IBO та WBA у надважкій вазі.

Очікується, що битва пройде в Саудівській Аравії чи Лондоні. Раніше Усик заявляв про бажання провести бій у Києві. Промоутер боксера Олександр Красюк вірить, що одного разу бій Олександра буде організований у столиці України

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"Звичайно, є таке бажання. Це не секрет, це не порожні слова. Ми про це давно говорили. Це була мрія братів Кличків провести бій в Україні на НСК "Олімпійський", зараз це також є нашою мрією. І рано чи пізно це обов'язково відбудеться".

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Наразі український боксер повністю зосередився на підготовці до матчу-реваншу. Заради цього Усик відмовився від спілкування з пресою.

До речі, допомагати Олександру у підготовці до бою буде конголезький боксер Мартін Баколе Ілунга. Він уже спарингував українця перед першим боєм з Джошуа і ним залишилися задоволені.