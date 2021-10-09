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Усик отримав привіт від Циганського короля: таких компліментів Олександр ще не чув

Сергій Шаховець
9 жовтня, 12:48
Напередодні суперпоєдинку в Лас-Вегасі, Ф'юрі привітав володаря титулів WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика з перемогою над Ентоні Джошуа

Ф'юрі привітав Усика з перемогою над Ентоні Джошуа / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі нагадав про себе українському боксеру Олександру Усику. Відео "з привітом" від Циганського короля опублікували на сторінці WBC Ukraine в Instagram.

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"Привіт, Олександре! Дуже-дуже хороший бій, відмінний боксер.

Я дійсно отримав задоволення від твого бою з Джошуа. Успіхів тобі, нехай тебе благословить Бог. Зроби свою роботу в реванші", – розсипався в компліментах українському чемпіону Ф'юрі.

Нагадаємо, що третє протистояння між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером відбудеться в Лас-Вегасі в ніч з 9 на 10 жовтня. На кону буде чемпіонський титул за версією WBC у суперважкій вазі.

Онлайн-трансляція бою Ф'юрі – Вайлдер вже є на нашому сайті.

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Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Після бою Ф'юрі – Вайлдер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик отримає 30 днів, щоб домовитися про об'єднувальний поєдинок з переможцем.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

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