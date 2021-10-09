Усик отримав привіт від Циганського короля: таких компліментів Олександр ще не чув

Ф'юрі привітав Усика з перемогою над Ентоні Джошуа / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі нагадав про себе українському боксеру Олександру Усику. Відео "з привітом" від Циганського короля опублікували на сторінці WBC Ukraine в Instagram.
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"Привіт, Олександре! Дуже-дуже хороший бій, відмінний боксер.
Я дійсно отримав задоволення від твого бою з Джошуа. Успіхів тобі, нехай тебе благословить Бог. Зроби свою роботу в реванші", – розсипався в компліментах українському чемпіону Ф'юрі.
Нагадаємо, що третє протистояння між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером відбудеться в Лас-Вегасі в ніч з 9 на 10 жовтня. На кону буде чемпіонський титул за версією WBC у суперважкій вазі.
Онлайн-трансляція бою Ф'юрі – Вайлдер вже є на нашому сайті.
Після бою Ф'юрі – Вайлдер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик отримає 30 днів, щоб домовитися про об'єднувальний поєдинок з переможцем.