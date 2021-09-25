Усик отримав благословення в російській церкві в Лондоні перед боєм з Джошуа

Олександр Усик відвідав церкву у Лондоні / Фото: Instagram
Олександр Усик і Ентоні Джошуа розіграють титули WBA, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі. Трансляція Усик – Джошуа вже є на нашому сайті.
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Напередодні поєдинку Усик разом зі своєю командою відвідав Собор Успіння Божої Матері та Всіх Святих в Лондоні. Вона відноситься до Російської православної церкви.
Нагадаємо, що деякий час тому Усик з головою поринув у релігію разом зі своїм кумом Василем Ломаченком.
Разом вони знялися в документальному фільмі про церкви "Здрастуй брат, Христос Воскрес!", Де розповідають, що росіяни і українці – один народ.
Посил такий: потрібно миритися, а в конфлікті винна не російська агресія, а український націоналізм.