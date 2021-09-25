25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 55’
Шахтар 2
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Усик отримав благословення в російській церкві в Лондоні перед боєм з Джошуа

Андрій Трофімов
25 вересня, 17:37
Український боксер сьогодні проведе поєдинок проти британця Ентоні Джошуа. Напередодні бою боксер відвідав церкву в Лондоні, де отримав благословення на перемогу

Олександр Усик відвідав церкву у Лондоні / Фото: Instagram

Олександр Усик і Ентоні Джошуа розіграють титули WBA, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі. Трансляція Усик – Джошуа вже є на нашому сайті.

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Напередодні поєдинку Усик разом зі своєю командою відвідав Собор Успіння Божої Матері та Всіх Святих в Лондоні. Вона відноситься до Російської православної церкви.

Собор Успіння Божої Матері та Всіх Святих в Лондоні. Фото: Wikipedia

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Нагадаємо, що деякий час тому Усик з головою поринув у релігію разом зі своїм кумом Василем Ломаченком.

Разом вони знялися в документальному фільмі про церкви "Здрастуй брат, Христос Воскрес!", Де розповідають, що росіяни і українці – один народ.

Посил такий: потрібно миритися, а в конфлікті винна не російська агресія, а український націоналізм.

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