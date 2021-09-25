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Усик получил благословение в российской церкви в Лондоне перед боем с Джошуа

Андрей Трофимов
25 сентября, 17:37
Украинский боксер сегодня проведет поединок против британца Энтони Джошуа. Накануне боя боксер посетил церковь в Лондоне, где получил благословение на победу

Александр Усик посетил церковь в Лондоне / Фото: Instagram

Александр Усик и Энтони Джошуа разыграют титулы WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. Трансляция Усик – Джошуа уже есть на нашем сайте.

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Накануне поединке Усик вместе со своей командой посетил Собор Успения Божией Матери и Всех Святых в Лондоне. Она относится к Русской православной церкви.

Собор Успения Божией Матери и Всех Святых в Лондоне. Фото: Wikipedia

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Напомним, что некоторое время назад Усик с головой ушел в религию вместе со своим кумом Василием Ломаченко.

Вместе они снялись в документальном фильме о церкви "Здравствуй брат, Христос Воскресе!", где рассказывают, что россияне и украинцы – один народ.

Посыл такой: нужно мириться, а в конфликте виновата не российская агрессия, а украинский национализм.

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