Усик получил благословение в российской церкви в Лондоне перед боем с Джошуа

Александр Усик посетил церковь в Лондоне / Фото: Instagram

Александр Усик и Энтони Джошуа разыграют титулы WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. Трансляция Усик – Джошуа уже есть на нашем сайте.

Читайте также: Не проспите! Когда и где смотреть бой Усик – Джошуа

Реклама

Накануне поединке Усик вместе со своей командой посетил Собор Успения Божией Матери и Всех Святых в Лондоне. Она относится к Русской православной церкви.

Собор Успения Божией Матери и Всех Святых в Лондоне. Фото: Wikipedia

Реклама

Напомним, что некоторое время назад Усик с головой ушел в религию вместе со своим кумом Василием Ломаченко.

Вместе они снялись в документальном фильме о церкви "Здравствуй брат, Христос Воскресе!", где рассказывают, что россияне и украинцы – один народ.

Посыл такой: нужно мириться, а в конфликте виновата не российская агрессия, а украинский национализм.