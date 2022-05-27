Усик показав який предмет знову допоможе йому побити Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA українець Олександр Усик продовжує підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа. Поєдинок, найімовірніше, відбудеться у липні на Близькому Сході. А в майбутньому Всик зібрався провести бій у Києві.

Поки що Олександр приділяє увагу своїй фізичній формі. Боксер у соцмережах показав, як тренується із гирею.

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До речі, і перед першим поєдинком із Джошуа наш боксер вправлявся з гирею. Знаменитий боксер, танцюючи, підступився до гирі вагою 40 кілограмів і двічі підняв її однією правою рукою над головою, після чого з такою тяжкою ношею ще й присів на одне коліно.

І це також стало запорукою успіху. Перший бій Усик переконливо виграв у Джошуа.

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До речі, допомагати Олександру у підготовці до бою буде конголезький боксер Мартін Баколе Ілунга. Він уже спарингував українця перед першим боєм із Джошуа і ним залишилися задоволені.