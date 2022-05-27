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Усик показал какой предмет снова поможет ему побить Джошуа

Андрей Трофимов
27 мая, 13:31
Украинский боксер в прошлом году таскал гири перед боем с британцем и стал чемпионом. Перед реваншем Александр Усик снова взялся за гири

Усик vs Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA украинец Александр Усик продолжает подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Поединок, вероятней всего, состоится в июле на Ближнем Востоке. А в будущем Усик собрался провести бой в Киеве.

Пока что Александр уделяет внимание своей физической форме. Боксер в соцсетях показал, как тренируется с гирей.

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Кстати, и перед первым поединком с Джошуа наш боксер упражнялся с гирей. Знаменитый боксер, танцуя, подступился к гире весом 40 килограммов и дважды поднял ее одной правой рукой над головой, после чего с такой тяжелой ношей еще и присел на одно колено.

И это также стало залогом успеха. Первый бой Усик убедительно выиграл у Джошуа.

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К слову, помогать Александру в подготовке к бою будет конголезский боксер Мартин Баколе Илунга. Он уже спарринговал украинца перед первым боем с Джошуа и им остались довольны.