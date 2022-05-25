Усик проведет бой в Киеве? Промоутер сделал многообещающее заявление

Александр Красюк уверен, что после победы над российскими фашистами Александр Усик проведет поединок на НСК "Олимпийский"

Усик и НСК "Олимпийский" / Фото: Reuters

Уже скоро Александр Усик должен провести бой-реванш против Энтони Джошуа. В прошлом году украинец одолел британца в Лондоне и стал чемпионом мира по версии WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

Ожидается, что битва пройдет в Саудовской Аравии или Лондоне. Ранее Усик заявлял о желании провести бой в Киеве. Промоутер боксера Александр Красюк верит, что однажды бой Александра будет организован в столице Украины.

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"Конечно, есть такое желание. Это не секрет, это не пустые слова. Мы про это давно говорили. Это была мечта братьев Кличко провести бой в Украине на НСК "Олимпийский", сейчас это также является нашей мечтой. И рано или поздно это обязательно состоится".

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Сейчас украинский боксер полностью сосредоточился на подготовке к матчу-реваншу. Ради этого Усик отказался от общения с прессой.

К слову, помогать Александру в подготовке к бою будет конголезский боксер Мартин Баколе Илунга. Он уже спарринговал украинца перед первым боем с Джошуа и им остались довольны.