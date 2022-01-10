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Усик виявився сексистом. Жінки його лінчують за такі слова

Андрій Трофімов
10 січня, 22:55
Зірка світового спорту Олександр Усик порівняв жінок із квітами та сказав, що їм не місце у професійному боксі

Просто Усик ще не бачив Ебані Бріджес на зважуванні / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик висловив своє негативне ставлення до жіночого боксу.

Навряд слова Усика сподобаються дівчатам, які виступають за рівноправність. Пахне сексизмом з боку чемпіона. До речі, дивіться, як пішла під лід зірка жіночого боксу України.

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"Я ставлюся до жіночого боксу без ентузіазму. Тому що для мене жіноча стать – це квіти, які треба поливати, які повинні тішити око, пахнути.

Бокс – це контактний вид спорту, жорсткий вид спорту, а дівчина, на мою думку, це щось м'яке, щось добре, світле.

Не говоритиму, що я толерантний, і нехай так буде. Я просто скажу, що я не за жіночий бокс", – сказав Усик на зустрічі з підростаючим поколінням.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Раніше ми писали про невідому сторінку в кар'єрі Олександра Усика. За словами Редкача, нинішньому супертяжу добре дісталося від легковаговика Дениса Берынчика.

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Ми також повідомляли, що Усику набридло битися з людьми. У Буковелі Олександр воював зі сніговою гарматою.