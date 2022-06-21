Усик не захотів говорити про війну в Україні перед боєм з Джошуа (відео)

Олександр Усик / Фото: Instagram

У Джідді сьогодні відбулася пресконференція Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Це їхня перша зустріч після того, як оголосили дату їхнього реваншу (20 серпня).

Вусик порадував своїм зовнішнім виглядом на заході, однак був небагатослівним. Попри свій патріотичний лук, Олександр не захотів говорити про війну в Україні, хоча при цьому всю промову спортсмен провів рідною мовою.

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"Я дуже радий, що мій наступний бій відбудеться в Саудівській Аравії. Дякую тим, хто допоміг мені влаштувати його. Ми з моєю командою дуже вдячні, радий перебувати тут. Як ми знаємо, у нас зараз складний стан вдома, але я не про це.

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Ми робимо свою справу з моєю командою. Я ніколи не робив гучних заяв, я просто працював і виконував свою роботу у тренувальному таборі. Це те, що я і робитиму весь цей час до нашого поєдинку. А потім я вийду і радуватиму вас своїм боксом".

Своєю чергою, Джошуа був ще менш балакучим. AJ пообіцяв утретє стати чемпіоном світу.

"Ми все ще на дорозі до абсолютного чемпіонства. Це лише тріщина на дорозі. Я фокусуюсь на цілі і стану триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі".

Нагадаємо, що у вересні минулого року Усик здолав британця Джошуа у Лондоні. Тріумф зробив українця чемпіоном світу за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

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Тепер же Ентоні планує повернути пояси собі. На професійному рівні Олександр провів 19 поєдинків та всі виграв (13 – нокаутом). У Джошуа 24 перемоги у 26 боях. Букмекери вважають Усика фаворитом бою проти Джошуа.