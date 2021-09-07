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Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
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Усик може вирубити ось так! Потужне промо до бою з Джошуа

Олег Люлька
7 вересня, 13:10
Уже 25 вересня на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа захищатиме свої пояси в поєдинку з непереможним Олександром Усиком

Постер бою Усик - Джошуа / Фото: Инстаграм

Транслятор бою Усик – Джошуа Sky Sports випустив проморолик до майбутнього протистояння суперважковаговиків. Нагадаємо, незважаючи на перевагу в габаритах, Джошуа побоюється Усика.

Транслятори поєдинку в ролику зробили акцент на двох боях візаві. Усика лякають нокаутом, яким Джошуа здолав болгарина Кубрата Пулєва.

Тим часом самому Ентоні транслятори нагадали, як Усик, нехай у нього і немає репутації ударника, вирубив іншого британця – Тоні Беллью. Щоправда, це було ще в крузервейті.

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Джошуа і Усик вигравали золото на Олімпіаді-2012

Зазначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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