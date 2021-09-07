Усик може вирубити ось так! Потужне промо до бою з Джошуа

Постер бою Усик - Джошуа / Фото: Инстаграм

Транслятор бою Усик – Джошуа Sky Sports випустив проморолик до майбутнього протистояння суперважковаговиків. Нагадаємо, незважаючи на перевагу в габаритах, Джошуа побоюється Усика.

Транслятори поєдинку в ролику зробили акцент на двох боях візаві. Усика лякають нокаутом, яким Джошуа здолав болгарина Кубрата Пулєва.

Тим часом самому Ентоні транслятори нагадали, як Усик, нехай у нього і немає репутації ударника, вирубив іншого британця – Тоні Беллью. Щоправда, це було ще в крузервейті.

Реклама

Джошуа і Усик вигравали золото на Олімпіаді-2012

Зазначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

Читайте також: Який же він дрібний! Усик загубився на фоні спаринг-партнерів