19 жовтня 22:00
Порту 1
Мілан 0
19 жовтня 22:00
Атлетіко 2
Ліверпуль 3
19 жовтня 22:00
Аякс 4
Боруссія Д 0
19 жовтня 22:00
Інтер 3
Шериф 1
19 жовтня 22:00
Шахтар 0
Реал 5
19 жовтня 22:00
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20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
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Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
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Львів --
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Минай --
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24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Усик купив собі супердорогу машину після перемоги над Джошуа

Андрій Трофімов
20 жовтня, 08:36
Український боксер змінює машини як рукавички. Дивіться, на яке шестиколісне авто пересів кривдник британця Ентоні Джошуа

Усик і його нове авто / Фото: Instagram

Після перемоги над Ентоні Джошуа Олександр Усик відпочив у Грузії, а після повернення в Україну потішив себе дуже дорогим подарунком!

У себе в сториз боксер виклав фото за кермом нової машини – шестиколісного гелендвагена Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може становити понад мільйон євро.

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Відзначимо, що зовсім недавно, наприкінці серпня, Усик зробив попередню обновку – Audi RS Q8 (від 155 тисяч євро до 190 тисяч євро – залежно від комплектації).

Серпневе придбання / Фото: Instagram

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Новоспечений чемпіон світу Олександр Усик може собі це дозволити. Як ми писали раніше, за бій з Джошуа Усик отримав рекордний гонорар у своїй кар'єрі, який, залежно від комерційних показників поєдинку, міг становити від 3,5 млн до 17,5 млн євро.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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