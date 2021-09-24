Усик і Джошуа випередили Леді Гагу. Як виглядає стадіон перед боєм

Бокс пройде у суботу, концерт перенесли

Доба залишилася до грандіозного боксерського поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа.

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Поєдинок відбудеться на футбольній арені Тоттенгема. Вона відкрита в 2019 році, вміщує понад 62 тисяч глядачів і є найбільшим після "Уемблі" стадіоном Лондона.

Дивіться, як готують стадіон до вечора боксу. Поле закрили спеціальними плитами, щоб не пошкодити газон. У центрі буде ринг, а біля нього місця для віпів.

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Джошуа вже сфотографувався на тлі поля бою.

Стадіон Тоттенгема проектувався також для матчів з американського футболу і регбі. І природно, для концертів. Тут повинна була дати приголомшливий концерт Леді Гага. Однак через пандемію його перенесли на літо наступного року. Так що Усик і Джошуа випередили поп-зірку і раніше виступлять на полі Тоттенгема.