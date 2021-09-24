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Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Усик и Джошуа опередили Леди Гагу. Как выглядит стадион перед боем

Любомир Луканюк
24 сентября, 13:02
Чемпионский поединок в супертяжелом весе примет один из самых вместительных стадионов Лондона – стадион Тоттенхэма, на котором собирается выступить популярная певица

Бокс пройдет в субботу, концерт перенесли

Сутки остались до грандиозного боксерского поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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Поединок состоится на футбольной арене Тоттенхэма. Она открыта в 2019 году, вмещает более 62 тысяч зрителей и является крупнейшим после "Уэмбли" стадионом Лондона.

Смотрите, как готовят стадион к вечеру бокса. Поле закрыли специальными плитами, чтобы не повредить газон. В центре будет ринг, а возле него места для випов.

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Джошуа уже сфотографировался на фоне поля боя.

Стадион Тоттенхэма проектировался также для матчей по американскому футболу и регби. И естественно, для концертов. Здесь должна была дать потрясающий концерт Леди Гага. Однако из-за пандемии его перенесли на лето следующего года. Так что Усик и Джошуа опередили поп-звезду и раньше выступят на поле Тоттенхэма.

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