Усик и Джошуа опередили Леди Гагу. Как выглядит стадион перед боем

Бокс пройдет в субботу, концерт перенесли

Сутки остались до грандиозного боксерского поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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Поединок состоится на футбольной арене Тоттенхэма. Она открыта в 2019 году, вмещает более 62 тысяч зрителей и является крупнейшим после "Уэмбли" стадионом Лондона.

Смотрите, как готовят стадион к вечеру бокса. Поле закрыли специальными плитами, чтобы не повредить газон. В центре будет ринг, а возле него места для випов.

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Джошуа уже сфотографировался на фоне поля боя.

Стадион Тоттенхэма проектировался также для матчей по американскому футболу и регби. И естественно, для концертов. Здесь должна была дать потрясающий концерт Леди Гага. Однако из-за пандемии его перенесли на лето следующего года. Так что Усик и Джошуа опередили поп-звезду и раньше выступят на поле Тоттенхэма.