Усик – Джошуа: яскраві моменти чемпіонського бою

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Усик почав поєдинок активніше і постійно рухався, тоді як Джошуа зайняв центр рингу і вичікував свого шансу завдати один вирішальний удар. Ми вели онлайн бою Усик – Джошуа.

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В середині бою Джошуа став більше йти в атаку і потряс Усика в шостому раунді, однак завершити розпочате він не встиг – гонг врятував українця.

А в наступній трихвилинці вже Усик домінував в рингу – на початку раунду він гарненько приклався з лівої, а ближче до кінця знову атакував, та так, що Джошуа після його удару відлетів в кут рингу!

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До кінця бою у обох боксерів було обличчя в крові – у Усика відкрилося розсічення над правим оком, у Джошуа кровоточив ніс, а ще була гематома під правим оком.

Незважаючи на втому, Усик продовжував проявляти активність в рингу і забрав собі чемпіонські раунди, а разом з ними – і титули чемпіона світу! До речі, ми писали, що у Усика вкрали нокаут! У гонг вдарили раніше, щоб врятувати Джошуа від ганьби.