25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 45+1’
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
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Усик – Джошуа: пряма відеотрансляція бою за чотири чемпіонські пояси

Олександр Трикіша
25 вересня, 19:50
Олександр Усик і Ентоні Джошуа зійдуться на рингу в поєдинку за звання чемпіона світу в суперважкій вазі. На кону будуть відразу чотири пояси: WBA, IBF, WBO, IBO

Олександр Усик і Ентоні Джошуа перед боєм / Фото: REUTERS

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні. Це буде найбільший бій для України з моменту завершення кар'єри Володимиром Кличком. Усик – Джошуа онлайн доступний на нашому сайті.

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Пряма трансляція поєдинку відбудеться на платформі Megogo . Вечір боксу почнеться о 20:00 за Києвом, а головний бій стартує не раніше півночі.

Дивитися бій Усик – Джошуа:

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Олександр Усик провів на професійному рингу 18 поєдинків і всі виграв. 13 раз він перемагав нокаутом.

На рахунку Джошуа 24 перемоги в профі, 22 з них – нокаутом. А ще у Ентоні є одна поразка – теж нокаутом. Так що британець не є неприступною фортецею. Дивіться, як раніше Джошуа ставили на коліна .

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.575, на перемогу Усика – 3.012, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

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