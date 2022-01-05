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Усик – Джошуа: прогноз-апокаліпсис на реванш

Андрій Трофімов
5 січня, 15:16
Навіть на туманному Альбіоні не вірять, що Джошуа здатний перемогти у повторному поєдинку з українцем – Ентоні приречений на нове фіаско

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Британський суперважковаговик Девід Прайс не сумнівається, що його співвітчизник Ентоні Джошуа програє Олександру Усику і повторний бій, запланований на весну.

"Я б не ставив проти Усика, тому що він уже прочитав Джошуа".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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"Джошуа має дуже пощастити, щоб перемогти в бою. Але удачу створюють помилки, яких припускається суперник, а я не думаю, що Усик припускатиметься помилок, через які він зажене себе в становище, в якому буде нокаутований ударом Ентоні".

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

"Українець надто різноплановий, надто різкий, надто розумний. Він постійно на крок попереду, тому що думає на два-три кроки наперед. Ентоні Джошуа з ним не впоратися", – наводить слова Девіда Прайса Talksport.

Раніше Прайс, якого за габарити іменували британським Кличком, назвав двох боксерів, здатних побити Усика – це Тайсон Ф'юрі та Джо Джойс.

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Ф'юрі, Усик і Джойс / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що якщо Джошуа вдруге програє Усику, то має завершити кар'єру. Таку заяву зробив промоутер українця Олександр Красюк.

Дивіться, як Усик переміг Джошуа у вересні

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