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Усик – Джошуа: прогноз-апокалипсис на реванш

Андрей Трофимов
5 января, 15:16
Даже на туманном Альбионе не верят, что Джошуа способен победить в повторном поединке с украинцем – Энтони обречен на новое фиаско

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс не сомневается, что его соотечественник Энтони Джошуа проиграет Александру Усику и повторный бой, запланированный на весну.

"Я бы не ставил против Усика, потому что он уже просчитал Джошуа".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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"Джошуа должно сильно повезти, чтобы победить в бою. Но удачу создают ошибки, которые допускает соперник, а я не думаю, что Усик будет совершать ошибки, из-за которых он загонит себя в положение, в котором будет нокаутирован ударом Энтони".

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

"Украинец слишком разноплановый, слишком резкий, слишком умный. Он все время на шаг впереди, потому что думает на два-три шага вперед. Энтони Джошуа с ним не справиться", – приводит слова Дэвида Прайса Talksport.

Ранее Прайс, которого за габариты именовали британским Кличко, назвал двух боксеров, способных побить Усика – это Тайсон Фьюри и Джо Джойс.

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Фьюри, Усик и Джойс / Фото: Коллаж: Сегодня

Добавим, что если Джошуа второй раз проиграет Усику, то должен завершить карьеру. Такое заявление сделал промоутер украинца Александр Красюк.

Смотрите, как Усик победил Джошуа в сентябре

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