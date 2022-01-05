Усик – Джошуа: прогноз-апокалипсис на реванш

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images
Британский супертяжеловес Дэвид Прайс не сомневается, что его соотечественник Энтони Джошуа проиграет Александру Усику и повторный бой, запланированный на весну.
"Я бы не ставил против Усика, потому что он уже просчитал Джошуа".
"Джошуа должно сильно повезти, чтобы победить в бою. Но удачу создают ошибки, которые допускает соперник, а я не думаю, что Усик будет совершать ошибки, из-за которых он загонит себя в положение, в котором будет нокаутирован ударом Энтони".
"Украинец слишком разноплановый, слишком резкий, слишком умный. Он все время на шаг впереди, потому что думает на два-три шага вперед. Энтони Джошуа с ним не справиться", – приводит слова Дэвида Прайса Talksport.
Ранее Прайс, которого за габариты именовали британским Кличко, назвал двух боксеров, способных побить Усика – это Тайсон Фьюри и Джо Джойс.
Добавим, что если Джошуа второй раз проиграет Усику, то должен завершить карьеру. Такое заявление сделал промоутер украинца Александр Красюк.
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