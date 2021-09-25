25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 55’
Шахтар 2
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Усик – Джошуа: де дивитися бій

Олег Люлька
25 вересня, 17:43
Повний список трансляцій головного поєдинку року, в якому в ніч із 25 на 26 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" поб'ються Олександр Усик і Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

У суботу, 25 вересня, на лондонському стадіоні "Тоттенгем" Олександр Усик може помститися Ентоні Джошуа за Володимира Кличка і заволодіти поясами чемпіона світу в суперважах за версіями WBA, IBF, WBO і IBO. Усик Джошуа онлайн-трансляція доступна на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ УСІК – ДЖОШУА

В Україні пряма трансляція поєдинку буде платною на платформі MEGOGO. Можна також купити підписку на сервісі DAZN (це якщо ви не в Україні). А власники супутникових антен мають шукати у себе канал РЕН ТВ, там бій Усик – Джошуа можна подивитися безкоштовно.

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А на нашому YouTube-каналі відбудеться стрім боксерського вечора!

Орієнтовний початок поєдинку не раніше опівночі з суботи на неділю.

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Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Нагадаємо, перейшовши з крузервейту в суперважі, Олександр Усик став обов'язковим претендентом на титул WBO. Але чемпіонський бій йому не поспішали давати. Джошуа мав провести об'єднувальний поєдинок проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Але того суд зобов'язав битися з Деонтеєм Вайлдером. Ось так і склався паззл – Усик vs Джошуа 25 вересня.

У 2017 році саме в бою з Ентоні Джошуа свої чемпіонські пояси програв Володимир Кличко. Той поєдинок видався на славу. Обидва боксери побували в нокдауні, але більш молодий Джошуа в 11-му раунді виграв технічним нокаутом.

Сьогодні Усик може влаштувати Джошуа український реванш.

Правда, варто відзначити, що Джошуа з його суперударом – фаворит майбутнього бою в букмекерській конторі 1xbet . На перемогу британця встановлено коефіцієнт – 1.57, на перемогу Усика – 3.005. На нічию (тоді титули залишаться у чемпіона Джошуа) – 21.0.

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